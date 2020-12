Kein Fahrverbot! Özils Ausrede führt zum Erfolg

Meilen statt km/h

Er habe mph mit km/h auf dem Tacho verwechselt, so Özils Begründung. Er dachte also, er sei mit 97 km/h unterwegs und somit im erlaubten Bereich. „Ich bin deutscher Staatsangehöriger und offensichtlich daran gewöhnt, Fahrzeuge zu fahren, die die Geschwindigkeit in Kilometern und nicht in Meilen pro Stunde anzeigen“, so Özil, der seit sieben Jahren für Arsenal spielt, in einer Stellungnahme. Außerdem habe sein Mercedes sehr geringe Motorgeräusche und ein Automatikgetriebe.