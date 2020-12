Mehrere Lkw-Unfälle auf der Autobahn in Tirol

Am Freitag gegen 13 Uhr lenkte ein 63-jähriger Deutscher seinen Lastwagen auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Langkampfen in Richtung Osten. „Der Fahrzeuglenker übersah einen Lkw-Stau, fuhr auf ein Sattelkraftfahrzeug am Ende des Staus auf und schob in der Folge zwei weitere Lastwagen aufeinander“, heißt es seitens der Polizei. Dabei zogen sich der 63-Jährige und ein 55-jähriger Serbe leichte Verletzungen zu. Der Deutsche wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. An den beteiligten vier Fahrzeugen entstand laut Exekutive schwerer Sachschaden.