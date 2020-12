Coronavirus dominierte Google-Suchtrends 2020

Corona prägte das Jahr 2020 wie kein anderes Thema. Das Virus steht daher auch bei den Suchbegriffen des Jahres an der Spitze, wie Google am Mittwoch verriet. Viele Nutzer der Suchmaschine suchten demnach nach Antworten und Informationen: Wie viele Fälle gibt es in Österreich? Wie behandelt man Corona? Was ist Kurzarbeit? Andere Themen, die interessierten: US-Präsident elect Joe Biden landete auf Platz sechs der Top-Suchbegriffe und auf Platz eins der meistgesuchten VIPs International. Ebenso bewegte die Österreicherinnen und Österreicher das Ableben zahlreicher Persönlichkeiten wie Diego Maradona oder George Floyd.