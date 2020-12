So viel Geld entgeht dem Fiskus durch Amazon & Co.

Bis zu 680 Millionen Euro an Mehrwertsteuer-Einnahmen entgehen dem heimischen Fiskus heuer durch ausländische Online-Händler wie Amazon & Co. „Sehr viel Geld, das gerade in Zeiten wie diesen - mit milliardenschweren Finanzhilfen - dem Staatshaushalt dringend fehlt“, so der Linzer Ökonom Friedrich Schneider, wissenschaftlicher Leiter der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), der die Verluste ausgerechnet hat.