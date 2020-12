„Der Zug bei Dominik Szoboszlai ist abgefahren“

Für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg steht am Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) das „Finale“ in Gruppe A der Champions League gegen Atletico Madrid auf dem Programm! Sportkrone.at-Reporter Mario Drexler hat vor dem mit Spannung erwarteten Duell mit den „Krone“-Reportern und Salzburg-Spezialisten Christoph Nister und Valentin Snobe unter anderem über die Blamage bei der Admira, den Hit gegen Atletico, die Salzburger Defensiv-Schwächen, die Alternativen in der Offensive und die Zukunft von Supertalent Dominik Szoboszlai gesprochen. Den Talk sehen und hören Sie oben im Video!