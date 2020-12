Foda: „Dürfen in Gruppe kein Team unterschätzen!“

ÖFB-Star David Alaba und Co. treffen aber auch auf drei alte Quali-Bekannte: Israel war schon zuletzt in der EM-Qualifikation ein Gegner von Österreich, die Republik Moldau davor in der WM-Quali für 2018 und der EM-Quali für 2016. Und in der WM-Quali für 2014 gab es die bisher letzten Vergleiche mit den Färöern. Schottland war dagegen zuletzt 1996 und 1997 in der WM-Quali, Dänemark 1991 in der EM-Quali ein österreichischer Gruppen-Konkurrent.