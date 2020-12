Schlimmer Patzer! Völliges Mercedes-Boxen-Chaos

Was für eine Panne bei Formel-1-Weltmeister-Team Mercedes! Der ansonsten so perfekt arbeitende Rennstall vertauschte beim Grand Prix in Sakhir offenbar die Reifen von Valtteri Bottas mit jenen von Hamilton-Ersatzmann George Russell. Die Folge: heilloses Chaos. Und ein Reifenschaden bei Russell, der noch einmal an die Box musste.