Ab 18.10 Uhr LIVE: Wer gewinnt Rennen in Sakhir?

Das Auto von Grosjean hatte am vergangenen Sonntag eine Leitschiene durchbohrt, war dabei in zwei Teile zerbrochen und in Flammen aufgegangen. Der Franzose überstand das Ganze - von Verbrennungen abgesehen - fast unbeschadet. Die FIA kündigte am Donnerstag eine umfassende Aufarbeitung des Vorfalls an. Im Zuge dieser sollen alle Sicherheitsvorkehrungen für den Fahrer und an den Rennwagen überprüft werden. Die Untersuchung werde sechs bis acht Wochen dauern, hieß es.