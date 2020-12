Verstappen: „Rücksichtslos!“ ++ Leclerc „gesteht“

„Ich verstehe nicht, warum manche so rücksichtslos fahren und warum Charles da so spät bremst“, ärgerte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der Niederländer war beim Formel-1-Grand-Prix in Sakhir nach einem Crash mit Ferrari-Pilot Leclerc schon in Runde eins ausgeschieden - ebenso wie Leclerc selbst. Letzterer nahm die Schuld auf sich.