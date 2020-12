Verfolgungsjagd: 14-Jähriger raste durch Graz

Kurz vor 2 Uhr früh fällt einer Polizeistreife in der Neutorgasse ein Pkw auf. Die Beamten hielten das Fahrzeug in der Kaiserfeldgasse an und kontrollierten es. Aber gerade, als die Polizisten ausstiegen, fuhr der 14-jährige Lenker wieder weg! Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über den Jakominiplatz in Richtung Süden. Mehrere Streifen verfolgten das Auto bis in die Pestalozzistraße.