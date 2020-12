Oberkärnten und Osttirol versinken im Schnee

Lawine beschädigt vier Häuser

Sowohl in seiner Gemeinde als auch in Großkirchheim im Mölltal werden Bürger angehalten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Wegen der Lawinengefahr mussten in Großkirchheim, Mallnitz und in Prägraten in Osttirol Wohnhäuser evakuiert werden. Im Prägratener Ortsteil Hinterbichl ging noch am Abend eine Lawine ab und beschädigte vier Häuser. Laut Polizei wurde niemand verletzt.