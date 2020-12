Russell im Hamilton-Auto Schnellster im Training

Williams-Stammpilot Russell rückte in den Mercedes von Hamilton, weil der Weltmeister wegen einer Corona-Infektion beim Grand Prix am Sonntag pausieren muss. Hamilton hat seinen siebenten Fahrertitel bereits sicher. Sein Teamkollege Valtteri Bottas, der sich erneut den Titel Vizeweltmeister sichern kann, belegte am Freitag den vierten Platz.