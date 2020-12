LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen Wolfsberg

Nach dem 1:0-Sieg bei ZSKA Moskau am Donnerstag flogen Liendl und Co. am Freitag mit einem guten Gefühl zurück in die Heimat. Es ging gleich nach Innsbruck, wo Trainer Ferdinand Feldhofer ein Training anberaumte. In der Europa League steht der WAC nach beherzten Leistungen vor dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase. „Das haut uns einmal von der Emotion her weit nach vorne. Das wird uns richtig guttun für die nächsten schweren Aufgaben, die noch kommen“, sagte Mario Leitgeb.