Derby LIVE ab 17 Uhr: LASK gegen SV Ried

Die SV Ried scheint in der Fußball-Bundesliga angekommen. Nach fast zwei Monaten ohne Punkt buchte der Aufsteiger in den drei Partien seit 7. November sieben Zähler auf sein Konto und kletterte in der Tabelle auf Rang neun - nur einen Punkt hinter Platz fünf. Am Sonntag (17 Uhr) wartet in der zehnten Runde das Gastspiel beim LASK, der trotz Europa-League-Aus beim 3:3 gegen Tottenham durchaus Selbstvertrauen tankte und Platz zwei verteidigen will. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.