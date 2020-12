Deutsche Regierung bei Home-Office-Pauschale einig

Pauschale wird in Werbungskosten eingerechnet

In Deutschland will man solche Zuschüsse zentral regeln. Geplant sei demnach, dass die Home-Office-Pauschale von fünf Euro am Tag, aber höchstens 600 Euro im Jahr, steuerrechtlich in die Pauschale der Werbungskosten eingerechnet werde, heißt es in dem Bericht.