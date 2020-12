„Zelda“-Rivale „Immortals Fenyx Rising“ ist da

Ubisoft hat sein neues Action-Adventure „Immortals Fenyx Rising“ veröffentlicht, das mit seiner bunten Aufmachung und der offenen Spielwelt voller Fabelwesen an Nintendos „Zelda: Breath of the Wild“ erinnert. Die laut Ubisoft „humor- und geistreiche Interpretation des Open-World-Action-Adventure-Genres“ macht den Spieler zu einem geflügelten Halbgott, der sich dem mächtigsten Titanen der griechischen Mythologie und dessen Schergen stellen muss. „Immortals Fenyx Rising“ gibt es für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und die Nintendo Switch.