Corona: 84 Bewohner zweier Pflegeheimen infiziert

Im Bezirk Mattersburg sind in zwei Pflegeheimen insgesamt 84 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. In einem Heim sind 50 Personen, darunter 38 Bewohner und zwölf Angestellte, infiziert. In der zweiten Einrichtung sind 34 Personen - 24 Bewohner und zehn Mitarbeiter - betroffen. Der Betrieb aller zwei Pflegeheime könne aufrechterhalten werden, hieß es. Ein umfangreiches Contact Tracing laufe.