Diese Spieler stehen auf der Bayern-Wunschliste

Nach 15 Siegen am Stück hat sich der FC Bayern in der Champions League mit einem Remis begnügen müssen. Das 1:1 bei Atletico Madrid störte Trainer Hansi Flick aber kein bisschen, schließlich hatte er in der Salzburg-Gruppe A eine Elf mit diversen Ergänzungsspielern und jungen Talenten aufgeboten. Trotz des starken Kaders will man im kommenden Sommer am Transfermarkt aktiv werden. Vier Spieler sind im Visier der Bayern.