Nicht nur in Bad Leonfelden rollen die Bagger an

Neben dem Ausbildungszentrum am Sitz der Hochreiter-Zentrale in Bad Leonfelden entstehen im neuen Firmengebäude auch Flächen für die Produktentwicklung, Büros für die Holding, in der die Fäden der Hochreiter-Gruppe zusammenlaufen, sowie 18 Zimmer für Lehrlinge, die hier im Zuge der Ausbildung auch untergebracht werden können. „Wir wollen Lehre und Schulungen auf ordentliche Beine stellen, da brauchen wir Platz“, sagt Wolfgang Hochreiter, der gemeinsam mit Peter Weidinger die Gruppe leitet.