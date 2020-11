Rassismus? Englands Verband ermittelt gegen Cavani

Der Uruguayer sagte am Montag, dies sei als liebevoller Gruß gedacht, er sei gegen jeden Rassismus. Der englische Fußballverband FA untersucht derzeit den Post Cavanis, nachdem er am Sonntag beim 3:2-Sieg seines Teams in Southampton zweimal getroffen hatte.„Das Letzte, was ich tun wollte, war, irgendjemanden zu beleidigen“, schrieb Cavani. „Ich bin völlig gegen Rassismus und habe die Nachricht gelöscht, als klar wurde, dass sie anders interpretiert werden kann.“