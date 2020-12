Mobilfunker im Vergleich: Wer hat das beste Netz?

3. Platz: „Drei“ (892/1000 Punkte)

Der einzige österreichische Mobilfunker mit einer Gesamtwertung unterhalb der 900 Zähler ist „Drei“. Gegenüber dem Vorjahr ist man zwar auch hier etwas zurückgefallen, in Summe reicht es aber immer noch für die Gesamtnote „sehr gut“. Punkte ließ „Drei“ in allen Kategorien außer bei den Crowdsourcing-Speedtests liegen, wo man fast so gut abschneide wie Magenta, so die Tester. Auch bei den 5G-Tests habe „Drei“ durchaus gut abgeschnitten, fasst „connect“ zusammen.