Kader Loth: „Weiß nicht, ob ich übermorgen lebe“

„Hallo Leute, ich wollte mich einfach kurz melden, weil ich seit drei, vier Tagen angeschlagen bin“, erklärte Kader Loth in einem Video-Posting auf Instagram. Das sonst stets perfekt gestylte TV-Starlet wirkte in dem Clip sichtlich erschöpft. Immer wieder macht sie eine kurze Pause, um nicht in Tränen auszubrechen.