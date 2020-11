Pensionisten sollen jetzt bei der Post aushelfen

„Geriatrietreffen bei der Post“

Die Post selbst hat reagiert: Einerseits stockt man die Stunden von Teilzeit-Mitarbeitern auf und setzt auf zusätzliche Frächter-Touren. Und: Die Post tritt auch an frühere Bedienstete und Ex-Praktikanten heran, mit der Bitte, in der Weihnachtszeit auszuhelfen. Salzburgweit sollen insgesamt bis zu 150 Mitarbeiter zusätzlich im Einsatz sein. „Geriatrietreffen bei der Post“, schreibt ein führender Gewerkschaftler süffisant in einem Mail.