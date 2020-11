Mariazeller Adventmarkt findet nur online statt

Während in Graz noch immer die Hoffnung auf zumindest zwei Wochen Adventmarkt nach dem Lockdown lebt, gab es bereits fast überall sonst Absagen, etwa in Bad Gleichenberg, in Pürgg oder auch in Mariazell. Im obersteirischen Wallfahrtsort wurde nun aber, auf Initiative der Internettischlerei Girrer, von den Touristikern ein virtueller Advent auf die Beine gestellt.