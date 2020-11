Trotz Corona: Die Grazer Adventmärkte finden statt

Unter diesen Umständen sei alles andere „schlicht verantwortungslos“ - so wurde die Absage des Mariazeller Adventmarkts begründet. In Graz hieß es zu Beginn des Teil-Lockdowns, man wolle abwarten, wie sich die Infektionszahlen in den nächsten zwei Wochen entwickeln. Diese sind bekanntlich so rasant gestiegen, dass der Zusatz „Teil“ gestrichen und durch „Total“ ersetzt wurde. Weswegen auch in der Murmetropole mit einer Absage zu rechnen war.