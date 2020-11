Ein großes Comeback bei der Rückkehr ins Ländle

Während sich die Göfnerin Katharina Liensberger und die anderen österreichischen Zürs-Starterinnen in Sölden auf den morgigen Parallel-Riesentorlauf vorbereiten, feilen die Herren noch auf der steirischen Reiteralm an der Feinabstimmung für ihr Rennen am Freitag. Mit dabei auch der Lauteracher Christian Hirschbühl, der am Arlberg nach einer langwierigen Adduktorenverletzung und 340 Tagen ohne Rennen auf die Weltcupbühne zurückkehrt.