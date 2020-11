71 Polizisten infiziert, aber kein Grund zur Panik

Aktuelle Corona-Zahlen Kärnten

Von Sonntag, 8 Uhr, auf Montag, 8 Uhr, wurden insgesamt 263 Neuinfektionen gemeldet. 215 Fälle wurden via PCR-Test bestimmt, 48 via Antigentest. Damit gibt es in Kärnten derzeit 4014 Corona-Erkrankte. 701 Personen sind inzwischen wieder genesen, insgesamt sind bereits 7859 wieder gesund.