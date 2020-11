Das ist der Plan von Real Madrid mit David Alaba

Wird das Geld zum Problem?

Das Geld könnte jedoch zum Problem werden. Trotz des großen Interesses haben die „Königlichen“ wohl nicht die finanziellen Möglichkeiten, den Österreicher in die spanische Hauptstadt zu lotsen. Ein Jahresgehalt in der Höhe von 20 Millionen Euro (inklusive Prämien), das laut Berichten gefordert wird, können sich die Madrilenen nicht leisten. Insbesondere, weil die Real-Profis aufgrund der Corona-Krise in Zukunft auf einen Teil ihres Gehalts (zehn bis 15 Prozent) verzichten sollen.