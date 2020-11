„Das Digitale prägt immer mehr das gesamte Leben“

Sicherheitsbedürfnis steigt während der Krise

Je mehr das Leben im Netz stattfindet, umso mehr würden sich die Menschen auch nach Sicherheit sehnen, so Horx. Seine Tipps zum Datenschutz, die man leicht anwenden kann: „Auf den meisten Smartphone-Herstellern kann man in die Einstellungen gehen und dort schauen, was man für Möglichkeiten hat. Dazu gibt es auch viele Guides im Netz.“ Außerdem könne man die Cookies beim Browser löschen, wenn man das möchte, oder auch das Geo-Tracking - also die Ortung des Geräts - ausschalten. Ein weiterer Tipp vom Experten: „Man sollte immer überprüfen, ob das Gerät, das man kauft, zumindest mit der Datenschutzgrundverordnung konform ist.“