Schlafapnoe: Grazer Konzept gewinnt Erfinderpreis

Carmen Maier wollte im Gegensatz zu gängigen Mitteln gegen eine Schlafapnoe - meist unbequeme und starre CPAP-Masken und Zungenschrittmacher - eine Lösung mit hohem Tragekomfort ausarbeiten. Sie entwickelte ein Halsband, das mit Sensoren ausgestattet ist, die die Position des Kopfes und die Atmungsaktivität während einer Schlafperiode messen. Typisch für Schlafapnoe-Patienten ist, dass die Zungenmuskulatur erschlafft und die Zunge demzufolge in den Rachen gleitet. Dieses Problem wird mithilfe von „Lune“ dadurch gelöst, dass im Halsband verbaute Elektroden beginnen, Muskeln zu stimulieren und so den Schluckreflex auszulösen. Beim Schlucken kehrt dann die Zunge in ihre optimale Position zurück.