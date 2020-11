Brasilien weiter makellos, Rot für Edison Cavani

Die brasilianische Nationalmannschaft hat auch ihr viertes Qualifikationsspiel für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar gewonnen. Die „Selecao“ setzte sich am Dienstag in Montevideo mit 2:0 (2:0) gegen Gastgeber Uruguay durch. Die Tore für Brasilien erzielten Arthur in der 35. Minute und Richarlison in der 44. Minute.