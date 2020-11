Prohaska in Quarantäne: ORF „nur“ mit Payer

“Vermutlich vermisst der eine oder andere den Dritten im Bunde“, begrüßte Pariasek das TV-Publikum. In der Tat mutet es inzwischen durchaus ungewohnt an, wenn der ORF bei Länderspiel-Übertragungen nicht in „Bestbesetzung“ antritt. De facto also übernahmen am Mittwochabend Rainer Pariasek und Helge Payer die Moderation der Sendung als Duo.