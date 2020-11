Xbox Series X|S: Die wichtigsten Infos zum Start

Wenn von der neuen Xbox die Rede ist, dann wird sie meist außer acht gelassen: die Xbox Series S. Denn tatsächlich bringt Microsoft am Dienstag gleich zwei neue Konsolen auf den Markt: die Xbox Series X und eben besagte Xbox Series S. Beide Modelle unterscheiden sich nicht nur in Design, Größe und Preis (499 Euro gegen 299 Euro) grundlegend voneinander, sondern auch in puncto „Innenausstattung“. Der offensichtlichste Unterschied: Die Xbox Series S verfügt im Gegensatz zur Series X nicht über ein optisches Blu-ray-Laufwerk und speichert Spiele und andere Inhalte somit ausschließlich auf dem internen Speicher, der mit 512 GB allerdings nur halb so groß ist wie jener der Series X. Abstriche müssen Käufer des kleineren Modells auch bei Prozessortaktung (3,8 GHz zu 3,6 GHz), Grafikverarbeitung (zwölf Teraflops zu vier Teraflops) und Arbeitsspeicher (16 GB zu zehn GB) in Kauf nehmen.