Arnautovic nicht dabei: So sieht der ÖFB-Kader aus

Marko Arnautovic scheint nicht im 29-Mann-Kader für die November-Länderspiele der österreichischen Nationalmannschaft auf. Der Wiener, der am kommenden Mittwoch noch mit seinem Klub Shanghai SIPG in der chinesischen Liga im Einsatz ist, wurde am Freitag von ÖFB-Teamchef Franco Foda nur auf die Abrufliste gesetzt.