Terror in Wien: 14 Verdächtige in Justizanstalt

„Der Attentäter ist ein Freund meines Sohnes“ - verzweifelt hatte sich eine Mutter am Abend des Terrors telefonisch bei Nadim Mazarweh, dem Leiter der Kontaktstelle für Extremismusprävention und Deradikalisierung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) gemeldet. „Die Frau hatte den Verdächtigen auf den ersten Videos erkannt - sie hatte Angst, wusste nicht, was sie tun sollte. Ich konnte sie überzeugen, sofort mit dem Sohn zur Polizei zu gehen“, so der Islamwissenschafter. Was die Mutter auch tat. Ihr Sohn wurde festgenommen - wie in Folge weitere 13 Verdächtige, die Kontakt zum Attentäter hatten.