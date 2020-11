Unter Festgenommenen auch verurteilter Terrorist

Nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt, der vier Todesopfer gefordert hat, sind am Dienstag im Zuge von 15 Hausdurchsuchungen „im Umfeld des Täters“ in St. Pölten und Linz mehrere Personen festgenommen worden. Unter diesen dürften sich mehrere befinden, gegen die wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) ermittelt wird bzw. wurde. Auch ein bereits wegen dieses Verbrechens Verurteilter befindet sich darunter - nämlich jener Mann, mit dem der Attentäter 2018 gemeinsam versucht hatte, nach Syrien auszureisen.