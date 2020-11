PlayStation 5: Diese Spiele gibt‘s zum Launch

„Overcooked: All you can eat“ (ca. 40 Euro)

In dem witzigen Party-Spiel „Overcooked: All you can eat“ stellen sich die Spieler einem Koop-Spielerlebnis, in dem sie allesamt als Köche tätig sind und unter Zeitdruck versuchen, die geforderten Gerichte zuzubereiten und sich dabei tunlichst nicht in die Quere zu kommen. „Overcooked: All you can eat“ ist eine Neuauflage der für andere Plattformen bereits verfügbaren ersten beiden „Overcooked“-Teile mit verbesserter Grafik.