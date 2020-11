Lewandowski mit emotionaler Botschaft nach Sieg

Emotionale Botschaft von Robert Lewandowski: Der Torjäger hat seinen Doppelpack beim 6:2 des FC Bayern am Dienstagabend in der Champions League gegen Red Bull Salzburg Gerd Müller gewidmet und eine Hommage auf die Münchner Torjäger-Ikone angestimmt. (Im Video oben hören Sie, was Salzburg-Coach Jesse Marsch nach der Partie zu sagen hatte!)