Große Sorge: Ehefrau über Gerd Müllers Zustand

Müller soll nur noch 60 kg wiegen und kaum noch ansprechbar sein. „Er isst so gut wie nichts mehr, kann kaum mehr schlucken, liegt fast 24 Stunden im Bett, hat nur wenig wache Momente. Es ist so schön, wenn er kurz die Augen aufmacht. Er kann manchmal mit einem Wimpernschlag Ja und Nein signalisieren“, so Uschi Müller. Die ihm so nah, wie nur möglich sein will. Besonders an seinem Geburtstag.