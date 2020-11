Wien-Terror: Polster plädiert für mehr Toleranz

In der Servus-TV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ wandten sich ehemalige Spitzensportler angesichts der aktuellen Situation gegen Hass in der Gesellschaft. „Wir wären alle gut beraten, wenn wir andere Religionen und Hautfarben akzeptieren würden. Wenn jeder so sein dürfte, wie er sein will, wäre die Welt eine Bessere“, meinte etwa Ex-Fußballer Polster.