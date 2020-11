Schwab auf Zypern nach mäßigem Finish 21.

Golfprofi Matthias Schwab hat beim mäßig stark besetzten Turnier der Europa-Tour in Paphos auf Zypern (1 Mio. Euro, Par 71) einen Spitzenplatz verpasst. Nach seiner schwächsten Runde (71 Schläge) am Sonntag landete der Steirer im ersten von zwei Bewerben auf diesem Kurs an der 21. Stelle.