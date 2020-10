WAC-Goalie Kofler: „Der pfeift 90 Minuten Sch...“

Das Spiel an sich analysierte Feldhofer durchaus differenziert. Nämlich so: „Wir wussten, dass Rapid über die Flanken anfällig ist, haben nur bis zum Sechzehner gut gespielt, zu wenig Chancen kreiert. Und wenn wir Bälle verloren haben, waren wir nicht aggressiv genug, das Umschaltspiel von Rapid zu unterbinden. In der zweiten Hälfte wurden wir für unser Spiel belohnt, haben leider die Chancen aufs 4:2 nicht gemacht. Wir haben jetzt in fünf Spielen gegen drei Top-Teams gespielt. Die kann man verlieren. Es ist aber schon unser Anspruch, den einen oder anderen Punkt zu machen. Wir sind im Cup und in der Europa League im Soll. In der Meisterschaft sind wir bei den Punkten nicht im Soll. Das einzige Match, mit dem ich nicht zufrieden war, war die Niederlage gegen St. Pölten. Dementsprechend darf man nicht den Fehler machen, alles schlecht zu reden.“