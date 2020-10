Lindsey Vonn nach Körper-Kritik: „Bin ein Mensch“

Das Netz war voll mit den Geburtstagsfotos von Lindsey Vonn im Schwimmanzug. Neben viel Lob bekam sie aber auch sehr viel Kritik von den Usern. Und was ihr am meisten wehtat: Ihr Körper wurde Gegenstand der Kritik. Jetzt meldete sie sich dazu in den sozialen Medien mit einer Stellungnahme.