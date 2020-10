Leichter abnehmen mit einer „Fettsteuer“?

Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Donau-Universität Krems untersuchte die Auswirkungen der in Dänemark eingeführten Besteuerung des Fettgehalts von Lebensmitteln auf die Entwicklung von Übergewicht. Um die Attraktivität von ungesunden Nahrungsmitteln zu senken, führte Dänemark von 2011 bis 2012 eine Steuer auf gesättigte Fettsäuren ein. Studien untersuchten etwa 2000 Haushalte und die Verkaufsdaten einer dänischen Supermarktkette: Demnach sank der Gesamtfettverbrauch um 41,8 Gramm pro Woche und Person. In Supermarktfilialen ging der Umsatz von Faschiertem um vier Prozent und der von Schlagobers um fast sechs Prozent zurück. Allerdings wurden in den Studien nur Verbrauchszahlen und nicht die tatsächliche individuelle Aufnahme von Fett gemessen.