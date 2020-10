Nur das Covid-Konzept tröstete Peter Schröcksnadel

Historisch schlecht

Sölden war da kein Schritt in die richtige Richtung. Bei den Damen am Samstag Katharina Truppe als 15. Beste, am Sonntag Stefan Brennsteiner auf Platz 17. Beides die schlechtesten Sölden-Darbietungen der Österreicher. „Wir sind nicht dort, wo wir hinwollen“, nickte der Präsident ernst, „aber vielleicht ist es gut, wenn man gleich im ersten Rennen eine auf den Deckel bekommt. Das weckt alle auf.“