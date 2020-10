Keilerei! Ex-Bulle Dabbur rastet bei Israel aus

Wut-Attacke von Munas Dabbur beim 3:2-Sieg von Israel in der Slowakei! Der ehemalige Salzburg-Star und jetzige Hoffenheim-Stürmer ging am Mittwoch auf dem Weg in die Kabine auf seinen Mitspieler Eran Zahavi los. Ja, es kam sogar zu Handgreiflichkeiten.