Ärger über „Quarantänebrecher“ Cristiano Ronaldo!

Der Portugiese reiste am Mittwoch trotz seiner Infektion mit dem Coronavirus nach Italien zurück, um dort seine Quarantäne fortzusetzen. Zuvor war der 35-Jährige bei der portugiesischen Nationalmannschaft in Lissabon positiv auf das Virus getestet worden und hatte sich daraufhin in Isolation begeben. Eine Rückkehr der Fans in die Stadien in Italien schloss Spadafora bis mindestens Mitte November aus.