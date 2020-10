7 Minuten Gameplay aus „Assassin‘s Creed Valhalla“

Ubisoft präsentiert in einem ausführlichen neuen Gameplay-Trailer sieben Minuten Spielszenen aus seinem kommenden Wikinger-Abenteuer „Assassin‘s Creed Valhalla“. Im Video gibt‘s unter anderem umfassende Infos über die Spielwelt, die Charaktere, die sie bevölkern und die Spielmechaniken zu sehen. „Assassin‘s Creed Valhalla“ erscheint am 10. November für den PC, Xbox One, Series S und Series X sowie die PS4. Ärgerlich für Steam-User: Das neue „Assassin‘s Creed“ wird am PC zunächst nur bei Ubisofts Uplay und im Epic Games Store zu haben sein.