Vier Pfoten unterwegs: Wanderurlaub mit Hund

Unser Ziel ist Lech am Arlberg, eine von insgesamt 47 Regionen, die im Verein Österreichs Wanderdörfer e. V. zusammengefasst sind und unter dem Motto „Die Magie des Gehens“ in regelmäßigem Erfahrungsaustausch stehen. Hier sind auch Hunde gern gesehene Gäste. Das gemütliche Hotel Aurora der Familie Muxel zum Beispiel ist so ein Betrieb. In dem Vier-Sterne-Haus, das auf eine langjährige Tradition zurückblicken kann, sind sowohl Zwei- als auch Vierbeiner herzlich willkommen und werden liebevoll umsorgt.