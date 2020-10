Schröcksnadel: Kampf gegen Superspreader-Bild

Es sind gewissermaßen die letzten großen Aufgaben des Langzeit-Verbandschefs, der sein Amt im Juni 2021 einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin überlassen will. Sportlich soll Österreich in der Weltcup-Nationenwertung wieder zur Nummer eins aufsteigen, nachdem in der Vorsaison die Schweiz erstmals seit 1988/89 wieder triumphiert hatte. „Da sind wir sehr zuversichtlich“, sagte er. Darüber hinaus geht es Schröcksnadel aber auch um die Restaurierung des Image des österreichischen Wintertourismus, das am Beginn der Coronakrise - Stichwort Ischgl - tiefe Kratzer abbekommen hatte.